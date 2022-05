Se for para o Manchester United, Frenkie de Jong pode ganhar mais do que Cristiano Ronaldo

Informação é avançada pelo jornal inglês Daily Star.

Frenkie de Jong é um dos alvos do Manchester United neste mercado de verão e se assinar pelo clube inglês pode passar a ser o jogador mais bem pago do plantel. Segundo o jornal inglês Daily Star, os red devils estão dispostos a pagar 395 mil libras (perto de 464 mil euros) por semana ao médio neerlandês.

Isso significaria que o jogador que representa o Barcelona ficaria a ganhar mais do que David de Gea (375 mil libras/semana), Jadon Sancho (350 mil libras/semana), Raphael Varane (340 miç libras/semana) e Cristiano Ronaldo (300 mil libras por semana).

Ao todo, De Jong poderia ganhar 24 milhões de euros por época só com salários.

De referir que Erik ten Hag, novo treinador do Manchester United, trabalhou com o centrocampista de 25 anos no Ajax.