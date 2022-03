"Se fiz falta à seleção de Itália? Dizem isso quando perdemos, antes ninguém disse nada"

Itália perdeu com a Macedónia do Norte, por 1-0, na meia-final do play-off de acesso ao Mundial'2022 e não vai ao Catar. Balotelli não foi convocado e falou sobre o assunto.

Mario Balotelli ficou muito desapontado com a eliminação de Itália frente à Macedónia do Norte, mas não está ressentido por não ter sido convocado por Mancini, numa altura em que se falava em Itália da possibilidade de o avançado dos turcos do Adana Demirspor ser chamado.

"Doeu a toda a gente, fiquei muito triste. Dói muito não ver a Itália no Mundial. Eu também perdi uma chance. Se a Itália fosse ao Catar, eu também teria a oportunidade de mostrar que merecia lá estar", adiantou em declarações à televisão italiana Sky Sport.

"Tivemos muitas oportunidades de golo. Eu sou bom em frente à baliza, mas isso não garante nada. Não significa que se eu lá estivesse íamos ganhar o jogo. O futebol é assim. Por vezes, a bola não quer entrar", acrescentou, dizendo que antes da eliminação "ninguém disse" que o jogador fazia falta à seleção - "Se fiz falta? Dizem isso quando perdemos, antes ninguém disse nada".

Ainda assim, Balotelli não está magoado com Mancini. "Não falei com ele, mas adoro-o na mesma. Estou contente por ele continuar no cargo, já ganhou um Europeu. As pessoas podem estar desapontadas, mas não podem esquecer um treinador que ganhou um Europeu quando pouca gente tinha essa expectativa. Merece ficar", comentou.