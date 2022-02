"Se tivesse a cabeça de Cristiano e Messi, poderia ter marcado o dobro dos golos"

Ronaldo Luís Nazário de Lima, o Fenómeno, comparou a diferença de comportamento entre os futebolistas de agora e os de outras gerações.

Ronaldo Fenómeno, antigo futebolista brasileiro, acredita que se tivesse tido a mentalidade de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi teria marcado "o dobro dos golos". De recordar que o avançado fez 414 golos na carreira, distribuídos por 616 golos.

Tentei de tudo, desde criança vi que era mais forte que os outros. Os golos que marquei a ultrapassar três ou quatro jogadores? Não é algo que possa ser treinado. No futebol da nossa geração tínhamos uma preparação muito má, lembro-me que tínhamos que fazer seis ou sete quilómetros de corrida que eu não precisava porque era velocista, fazia 30-35 sprints por jogo, achava que tinha que chegar aos 40, mas não conseguia convencer os treinadores. (...) Messi tem fome de golos, é bom fora de campo como toda esta geração, diferente de nós. Se tivéssemos a cabeça de Messi e [Cristiano] Ronaldo, poderíamos ter o dobro dos golos", apontou em conversa com o também ex-jogador Christian Vieri, no canal da Twitch "Bobo TV".

Ronaldo deixou também uma opinião em relação a quem é, neste momento, o melhor avançado do Mundo. "Benzema, na minha opinião. Lewandowski está muito perto. Haaland chegará lá, talvez até a número um, mas não tem a técnica dos outros", confessou.

Como futebolista, o Fenómeno representou Cruzeiro, PSV, Barcelona, Inter, Real Madrid, Milan e Corinthians.