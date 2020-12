Um lamento no Atlético: "Se eu fosse outro jogador, falar-se-ia de um génio"

Jogador do Atlético de Madrid exprime a sua frustração pelo seu valor não ser verdadeiramente reconhecido na Bélgica.

Yannick Carrasco, jogador do Atlético de Madrid, em entrevista à "Voetbal Magazine", lamentou que na Bélgica o seu talento não seja valorizado como pensa que deveria ser, dando-se mais destaque aos erros do que ao mérito do internacional belga.

"Em Espanha todos me felicitaram pelo golo que marquei a um guarda-redes como Ter Stegen, num jogo em que toda a equipa jogou bem [no Atlético de Madrid-Barcelona, no Wanda Metropolitano, que os colchoneros venceram por 1-0 com um golo do próprio]. Mas na Bélgica ouvi: "Sim, mas foi um erro do guarda-redes"", começou por afirmar.

"Como se trata do Yannick Carrasco, vamos apontar o que está errado. Não acho que seja um tipo que incomode, sou sempre respeitador, falo francês e flamengo e, no entanto, criticam-me sempre. Por que não ficam felizes quando faço algo de bom?", continuou a explicar.

"Tenho orgulho de ser belga, mas por que razão queres salientar um erro do guarda-redes em vez de me felicitares pelo golo? Às vezes penso, se fosse outro jogador, falar-se-ia de um génio. Depois veríamos a repetição uma centena de vezes na televisão e nem sequer se falaria do guarda-redes", lamentou, antes de concluir:

"Noto que alguns jogadores são alvo de jornalistas. Estou habituado e não acho que isso vá mudar agora, mas algumas das críticas dos jornais dão-me má imagem. Para jogadores como eu, que trabalham muito, por vezes na sombra, é normal que seja irritante".