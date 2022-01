"Se eu fosse o Haaland e quisesse a Bola de Ouro não iria para a mesma equipa de Mbappé"

Piqué analisou vários assuntos da atualidade blaugrana com Ibai Llanos, popular streamer espanhol

Se as notícias que ligam Mbappé ao Real Madrid num futuro próximo são cada vez mais frequentes, Haaland, outro dos atletas que promete dominar o futebol internacional, permanece ainda no Dortmund e com muitos interessados. Piqué abordou o futuro do norueguês.

"Se eu fosse o Haaland e quisesse ganhar a Bola de Ouro não iria para a mesma equipa de Mbappé", referiu, em conversa com o streamer Ibai Llanos.

Sobre o caso Dembélé, um dos jogadores mais em voga de todo o plantel blaugrana, mais até pela quantidade de notícias que o associam a uma saída praticamente certa, o capitão do Barcelona falou de uma realidade em que cada uma das partes defende o melhor.

"O futebol é um negócio que movimenta muito dinheiro e cada um defende os seus próprios interesses. Ambos os lados são compreensíveis e devem encontrar a melhor solução", explicou.