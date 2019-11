"Se está de azia comigo? Imagino que não esteja muito entusiasmado..."

Gareth Southgate afastou Sterling do jogo com Montenegro

Southgate castigou Sterling pela agressão a Joe Gomez com a exclusão do jogo que pode dar a qualificação.

A Inglaterra pode selar esta quinta-feira a qualificação para o Euro"2020 na receção a Montenegro, mas esse duelo tem sido relegado para segundo plano por culpa da agressão de Sterling a Joe Gomez. Apesar do pedido de desculpas do jogador do City ao colega do Liverpool e restante plantel, o treinador Gareth Southgate decidiu afastar Sterling do jogo e agora as relações deterioraram-se.

"Se é justo dizer que ele está de azia comigo? Imagino que não esteja muito entusiasmado, mas entendo-o. Quando eu jogava, também fiquei com azia com alguns treinadores", afirmou o selecionador, assumindo também o descontentamento do grupo face à sua decisão. "É impossível manter toda a gente feliz", disse.

Não Perca Seleção Uma espécie de talismã na seleção: o engenheiro nunca falha Frente à Lituânia e, domingo, no Luxemburgo, a equipa das Quinas fecha a qualificação para o Europeu de 2020, tendo no seu selecionador uma espécie de "talismã" quando é hora de ser perfeita.

Para a Inglaterra se apurar, basta um empate com Montenegro, podendo até perder desde que a Rep. Checa derrote o Kosovo.