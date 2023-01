"Se é por dinheiro, que se junte a Ronaldo na Arábia Saudita"

O jovem avançado do Dortmund está em negociações com o clube para renovar contrato.

Youssoufa Moukoko, jovem avançado do Dortmund, encontra-se em negociações com o clube alemão com vista à renovação do seu contrato, que expira no final da temporada.

Enquanto ambas as partes não chegam a acordo, Lothar Matthaus, antiga glória da Alemanha, lançou críticas na direção do internacional alemão, de 18 anos, dando a entender que estará a exagerar nas exigências salariais.

"Se se trata de dinheiro para Moukoko, recomendo que se junte a Ronaldo na Arábia Saudita. Claro que também pode ter sucesso noutro clube, mas o risco de afundar-se ou ter dar um passo atrás depois de pouco tempo pode destruir a sua carreira", alertou, em direto para a Sky Sports alemã.

Moukoko soma seis golos e cinco assistências em 22 partidas disputadas na presente época pelo emblema aurinegro.