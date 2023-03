"Se deixasse o Manchester City seria só por um treinador: Arteta"

Oleksander Zinchenko abordou a mudança do Etihad para o Emirates e deixou muitos elogios ao atual técnico dos gunners

Jogador do Manchester City nos últimos anos, Oleksander Zinchenko trocou o atual campeão inglês pelo líder da Premier League, o Arsenal, no verão passado. O ucraniano abordou a transferência e justificou a saída, que aconteceu, segundo o jogador, devido a uma só pessoa.

"Lembro-me que, quando Mikel Arteta deixou o Manchester City, não escondi as minhas emoções. Não consegui porque ele é um tipo muito especial para mim. Ele ensinou-me muita coisa. É um ser humano incrível e a forma como trabalhou connosco, jovens, após cada sessão, os conselhos que me ofereceu, foram incrivelmente importantes para mim. A sua visão, o seu caráter, a sua mentalidade... ele é um vencedor, e todos gostam de ganhar. É tão simples quanto isso. Eu disse ao meu círculo de amigos que, se um dia deixasse o Manchester City e ficasse na Premier League, seria só por um um treinador: Mikel Arteta. Foi o que lhe disse quando ele me ligou pela primeira vez durante a janela de transferências", referiu, em entrevista ao Daily Mail.

O ucraniano tentou ainda explicar o porquê da boa época do Arsenal, que está bem lançado para voltar a ser campeão inglês, 19 anos depois.

"Desde o momento em que cheguei, a qualidade que vi em toda a gente, na equipa técnica, nos jogadores, em toda a gente, pensei que tínhamos tudo o que precisávamos para conseguir grandes coisas e não apenas pensar em terminar entre os quatro primeiros. Tudo começou na cabeça. Tudo é possível na vida", referiu.

Oleksandr Zinchenko leva 27 partidas com a camisola do Arsenal, em 2022/2023, depois de cinco anos ao serviço do Manchester City.