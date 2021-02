"Se continuam com desculpas, o Liverpool vai passar 30 anos sem ganhar outro título"

Antigo capitão do Manchester United deixa duras críticas ao Liverpool.

Roy Keane, antigo capitão do Manchester United, comentou o atual momento do Liverpool, que no domingo voltou a perder na Premier League, frente ao Manchester City, por 4-1, em Anfield Road.

"Antes do jogo já falávamos da quantidade de desculpas que dão. Para mim, são maus campeões. Esta temporada andaram para trás", começou por afirmar na Sky Sports.

"O Liverpool é um clube grande, e se é um clube grande tem de saber lidar com as quedas. Se quiserem olhamos para o City e vemos como jogou tendo os melhores jogadores de fora. O Liverpool tinha os seus melhores avançados, o seu melhor guarda-redes e jogadores internacionais no meio-campo. E Klopp sai a dizer que talvez os pés do guarda-redes [Alisson] estavam frios [durante o jogo]", continuou, antes de concluir:

"É desculpa atrás de desculpa e continua. Lidem com a situação. São o Liverpool e, se continuam a comportar-se assim, vão passar mais 30 anos até ganharem outro título."