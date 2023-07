"Se compararmos com a época passada, Haaland está muito mais em forma"

Garantia de Pep Guardiola, após o goleador norueguês ter bisado diante dos japoneses do Yokohama Marinos, num jogo de preparação (5-2).

O Manchester City, com Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva a entrarem na segunda parte, venceu este domingo o Yokohama Marinos, do Japão, por 5-3, num jogo de preparação em que Erling Haaland bisou, com golos aos 52 e 90+2 minutos.

Após a partida, Pep Guardiola garantiu que o avançado norueguês, que fechou a época passada com 52 golos e nove assistências em 53 jogos, encontra-se atualmente em melhor forma física do que na mesma altura do ano passado, quando tinha acabado de ser contratado ao Dortmund.

"Se o compararmos com a época passada, está muito mais em forma e melhor do que quando chegou. Ele está bem, mas ainda está longe do seu melhor, tal como toda a gente. O que é importante para ele é marcar golos e foi importante ele marcar aqueles dois golos contra o Yokohama, porque no final da época passada, não conseguiu. Sabemos exatamente o que ele tem de fazer, conhecemo-lo e nas próximas semanas estará em condições ainda melhores", salientou o treinador dos citizens, em conferência de imprensa.