"Se algum dia vir que ganho graças aos árbitros, vou para casa", diz Xavi

Declarações de Xavi Hernández, treinador do Barcelona, na conferência de imprensa de antevisão ao clássico com o Real Madrid (domingo, 20h00, em Camp Nou). O "Caso Negreira", no qual o Barça é acusado de pagar mais de sete milhões de euros ao ex-vice-presidente do Comité Técnico dos Árbitros, foi um dos temas abordados.

Caso Negreira: "Não me chateia. As pessoas podem opinar o que quiserem. Eu sei que ganhei de forma lícita. Se algum dia vir que ganho graças aos árbitros, vou para casa. Nunca tive essa sensação. Estou concentrado no futebol e em ganhar o campeonato, o grande objetivo da temporada. Amanhã é um clássico importante, mas não definitivo [para as contas do título]."

Não é tema no balneário: "Não falamos dos árbitros, só nos focamos em competir. Queremo-nos abster do que rodeia este clube, que é muito grande. Não temos feito nada de diferente em relação ao início da temporada."

Grupo focado: "Não nos vão desestabilizar. Não vão conseguir. Vamos competir e tentar ganhar amanhã, seria um golpe duro [aos rivais] para ganhar a LaLiga. Estamos muito estáveis."

Confiança no presidente Joan Laporta: "É o presidente, é o líder do projeto. Tudo aquilo que disser é para respeitar. Eu não quero falar, já falei demasiado".