"Se Alexander-Arnold fosse um defesa decente, seria um dos melhores laterais de sempre"

Gary Neville garante que se o lateral direito do Liverpool melhorar as suas aptidões defensivas, irá tornar-se num dos melhores jogadores da história na sua posição.

O Liverpool, com Diogo Jota a suplente utilizado, venceu na segunda-feira por 3-0 na visita ao Leicester, num jogo da 36.ª jornada da Premier League em que Trent Alexander-Arnold marcou o último golo da sua equipa, aos 71 minutos.

Gary Neville, antigo internacional inglês e atual comentador desportivo, acompanhou a partida em direto para o "Monday Night Football", considerando que se o lateral direito dos reds melhorar as suas aptidões defensivas, irá tornar-se num dos melhores jogadores da história na sua posição.

"Ele tem sido um jogador-chave nos últimos quatro ou cinco anos. A sua habilidade com bola, o que tem feito em termos de contribuição para o ataque do Liverpool não tem precedentes. Eu nunca vi um lateral com um impacto igual numa equipa... É só que, às vezes, ele perde duelos individuais, parece que não faz bem as coisas simples quando eles jogam fora de casa ou quando estão num jogo grande da Europa. Se ele fosse um defesa meio decente, seria um dos melhores laterais de sempre. E ainda o poderá ser", defendeu.

Já Jamie Carragher, que acompanhou Neville no programa, é da opinião que Alexander-Arnold, devido aos seus atributos ofensivos com bola, deveria jogar numa posição mais central do terreno, de forma a ficar menos exposto defensivamente.

"Se falarmos sobre as opções de Inglaterra no meio campo, há Declan Rice e Jude Bellingham e pouco mais. Eu penso que ele poderia servir. Esqueçam o papel híbrido, ele poderia desempenhar um papel no meio campo. Penso que nunca falámos de um lateral como já falámos dele. Ninguém surge mais numa conversa do que ele", salientou o antigo central dos reds.

De 24 anos, Alexander-Arnold é um titular indiscutível para Jurgen Klopp desde a época 2017/18. Na presente temporada, soma quatro golos e nove assistências em 45 jogos disputados pelo Liverpool, atual quinto classificado da Premier League.