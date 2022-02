"Se ainda estamos interessados em Fábio Carvalho? Seria uma loucura não estar"

Fábio Carvalho, jovem médio do Fulham

Klopp foi questionado sobre a contratação falhada de Fábio Carvalho e assumiu que o interesse continua de pé.

O mercado de janeiro fechou sem que o Liverpool tivesse conseguido contratar Fábio Carvalho, luso-inglês que atua no Fulham. Um atraso no processo não permitiu que a transferência fosse concluída antes da hora limite, mas os reds não perderam o interesse no médio, como deu conta Jurgen Klopp.

"Vamos ver. Obviamente ainda estamos interessados, seria uma loucura se não estivéssemos. Não está nas nossas mãos. O processo atrasou-se e não deu certo antes do fecho do mercado. Veremos o que acontece", apontou o treinador dos reds, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Cardiff, para a Taça da Liga.

De referir que Fábio Carvalho, jogador de 19 anos, termina contrato com o Fulham no final desta época, em que já soma oito golos e três assistências.