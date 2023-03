Scolari vai voltar ao banco: "Estou com saudades de chatear aquela malta toda"

Antigo selecionador de Portugal agora é diretor técnico do Athletico Paranaense e voltará a sentar-se no banco, mas garante que não vai intervir nas decisões de Paulo Turra

Luiz Felipe Scolari, antigo selecionador de Portugal, já terminou a carreira de treinador, mas voltará a sentar-se no banco de suplentes em alguns jogos do Athletico Paranaense, clube onde agora é diretor técnico.

"Estou com saudade de chatear aquela malta toda, agora não posso mais chatear. Eu 'xingo' lá de cima de vez em quando, discuto, mas tenho ido aos treinos, assistido, conversado, é uma situação diferente", disse Felipão, que agora costuma ver os jogos na tribuna.

"Provavelmente, em alguns jogos em casa, eu vou ficar no banco, sim, até por representatividade, por alguma coisa que o presidente tenha solicitado. Mas eu não vou interferir em nada do trabalho do Turra [Paulo Turra, treinador do Athletico], como até hoje não faço, não vou dar opiniões. As opiniões são as dele, e que ele partilha quando precisa, quando solicita, e aí conversamos um pouco. Mas não vou mudar nada, numa postura ética porque eu já não sou treinador", concretizou.

A adaptação às novas funções está a ser progressiva, assume: "A adaptação vem sendo conseguida não normalmente, com um pouquinho de dificuldade, porque tem certas coisas da área jurídica que eu não conhecia, da área financeira... Há coisas que vou aprendendo".