Scolari torce o nariz a Luis Enrique no Brasil: "É muito bom, mas perdeu tudo"

O antigo selecionador espanhol tem sido apontado como um candidato à sucessão de Tite no Brasil, mas o antigo selecionador nacional não vê com bons olhos a sua vinda.

Luiz Felipe Scolari criticou no sábado a hipótese de Luis Enrique assumir o comando técnico do Brasil, que está sem selecionador após a saída de Tite, que se seguiu à eliminação da seleção nos quartos de final do Mundial'2022.

"Ganhou o quê? Tem de ter um bom desempenho. É muito bom, mas perdeu tudo. Que muito bom é esse? Mourinho ganhou. Acho que seria mais fácil contratar um sul-americano do que um europeu", afirmou o antigo selecionador nacional, durante um evento no Brasil.

O antigo selecionador espanhol tem sido apontado pela imprensa internacional como um dos grandes favoritos ao leme do "Escrete", assim como Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid.

