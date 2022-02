Scolari revela proposta inglesa antes do Mundial de 2006: "Seria anti-ético"

Antigo selecionador de Portugal concedeu entrevista ao Daily Mail

Problemas no Chelsea: "Tive problemas com dois jogadores. Drogba esteve lesionado e quando voltou foi difícil organizar a equipa com ele e com o Anelka. Tentei explicar, mas não consegui fazer-me entender para que eles fizessem o que eu precisava. Tivemos um problema de comunicação com os jogadores. Falámos sobre isso anos mais tarde e está tudo resolvido".

Medo da imprensa inglesa: "Tive medo da imprensa inglesa porque pensava que estavam mais preocupados com o que estava a acontecer lá fora, mas isso é um mito. Tive uma boa relação com eles."

Possível selecionador de Inglaterra: "Tive uma boa conversa com a FA, mas eles queriam que eu assinasse antes do Campeonato do Mundo de 2006. Disse-lhes que seria anti-ético se Portugal jogasse contra Inglaterra. Acabamos por defrontá-los e vencemos"

Seleção brasileira: "Quando aceitei a oferta em 2001, eles não estavam numa boa posição para se qualificarem. Quando entrámos, construímos uma equipa com três defesas, Lúcio, Edmilson e Roque Junior, que permitiram que Cafu e Roberto Carlos jogassem quase como alas. Tivemos também o Ronaldo em forma. Demos-lhe a confiança e as condições físicas e mentais. O Dr. Jose Luiz Runco ajudou muito Rivaldo e Ronaldo."

Antes da final de 2002: "Estávamos todos nervosos. Na noite anterior à final, encontrei os jogadores nos corredores do hotel a jogar golfe com uma pequena bola de ténis. Fiquei surpreendido, mas pude ver que se estavam a divertir. Fiquei com eles durante algumas horas e depois fomos dormir".

Derrota por 7-1 contra a Alemanha: "A Alemanha era muito superior, mas não creio que seja justo culpar-me por tudo. Fiquei triste com as coisas que vi. Muita gente tentou fazer-me mal. Ninguém queria perder. Todos têm de assumir a responsabilidade. Em 2014, perdemos todos."