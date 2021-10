Scolari, agora treinador do Grémio, não esconde irritação: "É mentira, mentira, mentira!"

Treinador está irritado com fugas de informação sobre supostas discussões no balneário.

O Grémio ocupa o 17.º posto no campeonato brasileiro, com 23 pontos, e está sem vencer há três jogos na competição. Além de estar na zona de despromoção, o treinador Luiz Felipe Scolari tem também de lidar com problemas fora do relvado: algumas fugas de informação no balneário da equipa têm irritado o técnico.

O Globoesporte noticiou recentemente uma discussão no balneário que terá ocorrido após a derrota com o Sport e que precisou de intervenção para que a situação não chegasse a vias de facto. O antigo selecionador de Brasil e Portugal contestou.

"É mentira, é mentira, é mentira! Quem passa as informações, quem tem esta atitude, é um 'cafajeste' [palavra brasileira para 'sacana']. Não tivemos em nenhum momento alguma situação diferente de todas as situações que eu já vivo no futebol há 50 anos", disparou, em conferência de imprensa.

"O técnico vai, faz a sua palestra e depois deixa os comandados conversarem. Tínhamos um problema que existiu durante o jogo contra o Sport. Depois voltámos e ouvimos algumas opiniões. Quem passa além disso é um mentiroso e 'cafajeste'", reiterou Felipão.

Sobre o mau momento da equipa no Brasileirão, o treinador mostrou-se confiante na recuperação. "Podemos fazer aquilo que tenho dito: trabalhar, corrigir e sair desta situação. Temos condições para isso", rematou.