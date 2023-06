Scolari chega a acordo com o Atlético Mineiro e retoma carreira de treinador

Após a nega de Bruno Lage, os mineiros viraram-se para Scolari e a negociação foi rápida

O Atlético Mineiro apontou hoje baterias para Luiz Felipe Scolari, após a nega de Bruno Lage, e numa questão de horas chegou a acordo com o antigo selecionador de Portugal e do Brasil.

Scolari será o treinador do clube onde atuam Hulk e Battaglia, até dezembro de 2024.

Atualmente diretor técnico do Athletico Paranaense, já comunicou ao clube a sua saída do cargo, para render Coudet no Atlético Mineiro.