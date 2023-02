Schweinsteiger elogia antigo companheiro: "Um dos melhores do Mundo"

Marcus Rashford leva 24 golos em 36 jogos e está, praticamente, imparável desde o regresso após o Mundial. Antigo companheiro no Manchester United com elogios

Para Bastian Schweinsteiger, Marcus Rashford é, neste momento, um dos melhores avançados do Mundo. O antigo jogador do Manchester United defendeu a ideia nas redes sociais.

Respondendo a uma publicação que assinalava o facto de Rashford ser o primeiro desde Rooney a marcar em sete jogos seguidos em Old Trafford, o antigo médio alemão elogiou o antigo companheiro.

"Provavelmente, um dos melhores avançados do Mundo, neste momento", escreveu.