Scholes critica Solskjaer e não perdoa jogador do Manchester United: "Um inútil com a bola"

Antigo médio do United, Paul Scholes, foi duro nas palavras com Bissaka.

Paul Scholes, um dos grandes jogadores da história do Manchester United, não escondeu a frustração com o mau momento dos red devils na temporada. Após a derrota deste sábado no dérbi com o City (2-0), o antigo médio escolheu dois alvos para apontar o dedo: o treinador Ole Gunnar Solskjaer, seu ex-companheiro de equipa, e o lateral-direito Aaron Wan-Bissaka.



"Eu já tinha dito que o 3-5-2 não se adapta aos jogadores desta equipa", começou por dizer Scholes à Premier League Productions. "Ole está cá há três anos e chegámos aqui hoje sem perceber ao certo o que ele ia fazer. Isso torna a ida ao mercado quase impossível porque os jogadores não estão a ser trazidos para serem encaixados num sistema", acrescentou.

Sobre a atuação de Wan-Bissaka, o ex-médio foi mais duro. "Ele é um inútil com a bola, é um defesa brilhante, mas inútil com bola no lado direito. Jogar com três defesas e nenhum deles é muito bom com a bola... Ole tem que encontrar um caminho...", disparou.