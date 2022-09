Scholes critica contratações do United: "Atualmente, Varane não é grande jogador"

Antigo médio dos red devils criticou também a contratação de Jadon Sancho e apontou o dedo à filosofia de jogo promovida por Erik ten Hag, que não considera ser compatível com o ADN do clube.

Paul Scholes, antigo médio do Manchester United, teceu duras críticas na direção do clube, começando por torcer o nariz às contratações de Jadon Sancho e Raphael Varane no mercado de verão do ano passado.

Sobre o extremo inglês, contratado aos alemães do Dortmund por 85 milhões de euros, Scholes considerou, em declarações à Sky Bet, que a soma paga foi demasiado elevada por um jogador "jovem e que ainda não se tinha provado na Premier League.

Já em relação ao central francês, que veio do Real Madrid a troco de 40 milhões de euros e tem sido prejudicado por constantes problemas físicos, o antigo internacional inglês, de 47 anos, admitiu que não percebeu a razão da contratação.

"Porque é que um clube como o Real Madrid deixou Varane ir embora? Se o virem na temporada passada, ele não esteve bem. Não penso que tenha sido uma boa janela de transferências. Varane, que tem sido um grande jogador, atualmente não o é", apontou.

Scholes deixou um último apontamento na direção da filosofia de jogo promovida por Erik ten Hag, alegando que não é compatível com o ADN dos red devils.

"Ele quer jogar um futebol assente na posse de bola, mas isso não é o United, que sempre utilizou transições rápidas para marcar golos e criar oportunidades, em vez de um produto final atrativo. Os adeptos ficam nervosos quando o guarda-redes tenta fazer um passe de dez metros, não faz parte da nossa filosofia do Manchester United", concluiu.