Scholes critica Antony: "Parece que só tem um truque na manga"

O antigo médio do Manchester United também lançou críticas à atuação de Jadon Sancho diante do Omonia, na Liga Europa.

O Manchester United, com Diogo Dalot, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo a titulares, venceu por 3-2 na quinta-feira, na deslocação aos cipriotas do Omonia, em jogo da terceira jornada do Grupo E da Liga Europa.

Os red devils começaram com Jadon Sancho e Antony de início, com ambos os extremos a terem uma exibição desinspirada e a serem substituídos na segunda parte. Paul Scholes, no final da partida, não deixou de lançar críticas a ambos.

"Sancho nunca ajuda nas tarefas defensivas. Ele precisa de um lateral esquerdo que seja rápido ou de um avançado para combinar, o que não tem neste momento", avaliou, em declarações ao canal BT Sports.

A falta de ações defensivas de Antony também mereceu desaprovação por parte do antigo médio do Manchester United, que apontou ainda que parece que o brasileiro "só tem um truque na manga".

"Antony também não recua. Ele corta sempre para dentro e tenta passar ao lateral ou remata. Dá a impressão que precisa de se desenvolver um pouco mais. Ainda está a dar os primeiros passos, sabemos disso", referiu Scholes.

O United ocupa o segundo lugar do respetivo grupo da Liga Europa com seis pontos, menos três do que soma a líder Real Sociedad (Espanha). Os moldavos do Sheriff Tiraspol estão em terceiro, com três pontos e o Omonia é último, ainda a zeros.