Schmeichel: "No Manchester United tentámos Conte noutra forma, com Mourinho"

Antigo guardião falou na Web Summit sobre o passado e o futuro, sobre o novo Manchester United e ainda sobre Ole Gunnar Solskjaer

Manchester United e Mourinho: "No Manchester United tentámos Conte noutra forma, com Mourinho. Não tivemos os resultados que queríamos. Sir Alex demorou a ganhar, Ole está a construir. O Manchester United está no topo do mundo e queremos ganhar sempre. Conte fez um grande trabalho mas assinou sempre dois anos. Será que o United quer um treinador diferente de dois em dois anos? Temos de olhar para o Liverpool que demorou, mas tem um técnico que entendeu o clube. Juntou toda a gente. O Klopp fez com que os jogadores soubessem quem é a cozinheira, quem está na rouparia, que entendessem o que as pessoas sentem. Solskjaer está a fazer isso, esperemos que vença a liga."

Futuro: "Nunca podes dizer nunca no futebol, sempre quis fazer alguma coisa. Retirei-me com 40 anos e achei que voltaria para ser treinador mas gostei de estar nos media. Não vou ser treinador, mas como diretor pode ser outra coisa."

Kasper Schmeichel, o filho: "O que ele tem feito é mérito dele. Trabalhou muito, motiva se diariamente. Viu treinos meus, percebeu o que tinha de fazer mas olhou para cada guarda-redes. Tem o Casillas como ídolo. Não tive energia para ser treinador dele no jardim, foi mérito dele. Não posso dizer que queria sequer que ele fosse guarda-redes. Nunca vingou na carreira por causa do nome. A forma como ele treina faz as pessoas mudarem de ideias e é um dos melhores do mundo. Eu virei o pai do Kasper, ele já não é conhecido por ser filho do Peter."

Manchester United de Cantona: "Desde o primeiro dia, Ferguson olhou para as personalidades fortes. Investiu para colocar o United onde ele não estava, com a maior influência no mundo. Colocou pressão nos jogadores, mas escolheu os que sabia que aguentariam. Depois de me dizerem que me queriam mandar olheiros 13 vezes para ver como funcionava a perder, a ganhar, como lidava com isso. Ele confiava em mim, deixava-me passar uma noite com a família depois de jogar na seleção. Ele conhecia os jogadores como ninguém."

Leicester: "O mais importante foi o título de 2016. Vi-o como fã, não podia fazer nada, mas estava ali a ver cada jogo do Kasper. Fiquei orgulhoso."

Dinamarca: "Era um dos meus sonhos jogar pela Dinamarca. Via muitos jogadores na seleção que cresci, alguns eram amadores, e eu estava no United. Sempre estive muito orgulhoso."

Kasper no United? "Sim, seria uma lenda fantástica o Kasper ganhar pelo United uma Liga dos Campeões. Mas não posso dizer muito mais."