Schmeichel revela arrependimento depois de chegar ao Sporting

Guardião confessou que esteve perto do regresso, logo em 2000

Figura incontornável do Manchester United na década de 90, Peter Schmeichel confessou-se arrependido por ter saído de Old Trafford no ano de 1999. O guardião queria ter tido pessoas à volta dele que o aconselhassem a tomar melhores decisões.

"Olhando para trás agora, mentalmente, não estava num lugar para tomar boas decisões. Devia ter tido à minha volta pessoas com quem pudesse falar, que podiam ter dito as coisas certas na altura certa. Tomei a minha decisão com a informação que tinha, com o nível de maturidade que tinha", afirmou o antigo guardião, em entrevista ao The Times.

Depois de assinar pelo Sporting, em 1999, Peter Schmeichel acordou com Alex Ferguson um regresso no ano seguinte. Os próprios responsáveis do Sporting estavam abertos a esta possibilidade, mas quando o dinamarquês conseguiu contactar, uns meses mais tarde, o lendário técnico, já o Manchester United tinha assinado com Barthez.

Peter Schmeichel acabaria por ficar mais um ano em Alvalade, regressando a Inglaterra logo depois, mas para jogar pelo Aston Villa e pelo Manchester City, antes de colocar um ponto final na carreira.