Schalke de Gonçalo Paciência contrata quinto treinador da época

Dimitrios Grammozis, técnico grego de 42 anos, assinou um contrato válido até 2022 e sucede a Christian Gross.

Dimitrios Grammozis é o novo treinador do Schalke 04. O técnico grego de 42 anos assinou um contrato válido até ao final da temporada de 2021/22 com o clube onde joga o avançado português Gonçalo Paciência.

Dimitrios Grammozis, que sucede a Christian Gross, tem apenas uma experiência como treinador principal, tendo orientado o Darmstadt entre fevereiro de 2019 e junho de 2020, depois de ter feito toda a primeira parte da carreira nas equipas de formação do Bochum. A estreia ao comando do clube de Gelsenkirchen está marcada para esta setxa-feira na receção ao Mainz, penúltimo classificado,

Este será o quinto treinador da presente época Schlake 04, último classificado da Bundesliga, com apenas nove pontos, menos nove do que o Mainz, penúltimo, e menos dez do que Arminia Bielefeld e do que o Hertha de Berlim, que ocupa o 15.º lugar, o primeiro que garante a permanência no escalão principal.



A mudança de treinadores no clube de Gelsenkirchen começou logo na segunda jornada, quando David Wagner foi despedido começou a temporada. Manuel Baum também foi incapaz de inverter o ciclo de resultados negativos e foi substituído por

Huub Stevens que assumiu o cargo de forma interina, entrando Christian Gross em dezembro, que conseguiu uma vitória - a única da equipa na temporada -, dois empates e oito derrotas. Após a goleada sofrida em Estugarda (1-5), Gross e o diretor desportivo, Jochen Schneider, foram despedidos.