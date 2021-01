Schalke 04 volta a vencer na Bundesliga quase um ano depois

A última vitória do Schalke 04 na Bundesliga datava de 17 de janeiro de 2020. Com este triunfo, a equipa alemã evitou igualar o registo negativo do Tasmania Berlim, de 31 jogos sem ganhar para o campeonato.

O Schalke 04 goleou na tarde deste sábado o Hoffenheim por 4-0 e esta vitória teve um sabor especial, visto que a equipa já não triunfava para a Bundesliga desde o dia 17 de janeiro de 2020. Mais do que isto, a formação de Gelsenkrichen evitou igualar o pior recorde de sempre no campeonato alemão, no que toca a jogos sem conhecer o sabor da vitória: em 1955/56, o Tasmania Berlim cumpriu uma série de 31 encontros sem vencer.

Quem contribuiu, e muito, para este bom resultado foi Matthew Hoppe, de 19 anos. O jovem fez um hat-trick e tornou-se no primeiro norte-americano de sempre a marcar três golos num jogo da Bundesliga. O último tento foi apontado por Amine Harit.