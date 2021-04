Schalke 04 quebra longo "jejum" de vitórias com ajuda de Gonçalo Paciência

O Schalke 04 ganhou hoje em casa ao Mainz 1-0, com a formação em que atua o avançado português Gonçalo Paciência a voltar a festejar uma vitória na Liga alemã de futebol três meses após o último sucesso.

O único golo do encontro da 28.ª jornada foi apontado pelo médio alemão Suat Serdar, logo aos quatro minutos, e o Schalke 04, que não vencia desde 09 de janeiro, somou apenas a segunda vitória no campeonato, continuando no último lugar com apenas 13 pontos.

O internacional português Gonçalo Paciência, que recuperou recentemente de uma grave lesão, que o afastou dos relvados durante quase cinco meses, e tinha voltado à competição no passado dia 03 de abril, começou a partida no banco e foi lançado aos 84 minutos.

Por seu turno, o Augsburgo está em 11.º na 'Bundesliga', com 32 pontos.

No outro jogo do dia na Alemanha, o Mainz bateu fora o Colónia por 3-2 e saiu da zona de despromoção, seguindo no 14.º lugar com 28 pontos, enquanto o adversário de hoje é penúltimo classificado (17.º), com 23 pontos.

O holandês Jean-Paul Boetius inaugurou o marcador, aos 11 minutos, para a formação forasteira, tendo o eslovaco Ondrej Duda empatado de penálti, aos 43.

Já depois do intervalo, aos 61, o tunisino Ellyes Skhiri colocou o Colónia pela primeira vez em vantagem, mas o avançado austríaco Karim Onisiwo voltou a nivelar a contagem, apenas quatro minutos depois, e o internacional luxemburguês Leandro Barreiro - que defrontou recentemente Portugal na qualificação para o Mundial Qatar2022 -, marcou, aos 90+1, e entregou os três pontos ao Mainz.

O Bayern Munique, que jogou no sábado (empatou 1-1 em casa com o Union Berlim), lidera a Liga alemã, com 65 pontos, mais cinco do que o Leipzig, que é o segundo classificado, e mais 11 pontos do que o Wolfsburgo, que está no último lugar do pódio.

O embate entre o Hoffenheim e o Bayer Leverkusen, na segunda-feira, vai encerrar a 28.ª ronda da 'Bundesliga'.