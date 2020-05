Schalke 04 prossegue queda na tabela da Bundesliga

Após um nulo ao intervalo, o jogo até recomeçou de feição para a equipa de Gelsenkirchen, com um golo do médio norte-americano Weston Mc Kennie

O Schalke 04 continua a cair na tabela da Bundesliga, ao perder por 2-1 em Dusseldorf, frente ao Fortuna, somando a terceira derrota consecutiva e o décimo jogo sem vencer à 28.ª jornada.

Após um nulo ao intervalo, o jogo até recomeçou de feição para a equipa de Gelsenkirchen, com um golo do médio norte-americano Weston Mc Kennie, aos 53 minutos, mas permitiu a reviravolta no marcador ao Fortuna, que somou três preciosos pontos na luta pela manutenção com golos de Rowen Hennings e do avançado turco Kenan Karaman, aos 63 e 68 minutos.

Noutro jogo de hoje da 28.ª jornada, o Hoffenheim confirmou o favoritismo na receção ao Colónia, ao vencer por 3-1, mas esteve a vencer por 3-0 e teve sempre o controlo da partida, para o qual muito contribuiu a expulsão, aos 26 minutos, do central belga Sebastien Bornauw por uma entrada dura sobre um adversário.

O Augsburgo não conseguiu retirar dividendos do fator casa e não conseguiu melhor do que um nulo na receção ao lanterna-vermelha Paderborn, tal como o União de Berlim, que empatou a um golo em casa frente ao Mainz, e o Leipzig, que não foi além de um empate caseiro a dois golos frente ao Hertha de Berlim, naquele que foi o resultado mais inesperado de hoje na Bundesliga.

O Schalke 04 ainda está em nono lugar graças à excelente primeira metade da época que realizou, mas a queda tem sido consistente e soma 37 pontos, o Fortuna Dusseldord manteve o 16.º lugar a despeito dos três pontos somados hoje, o primeiro abaixo da "linha de água', com 27.

O Hoffenheim subiu ao sétimo lugar, com 39 pontos, e ameaça agora a sexta posição, que dá acesso à Liga Europa, do Wolfsburgo, que soma 42 pontos, o Colónia é 11º, com 34 pontos, enquanto União de Berlim é 13º, com 31 pontos, o Mainz 15º com 28, o Augsburgo 12º, com os mesmos 31 da equipa da capital, e o Paderborn 18º e último classificado, com 19 pontos.

A seis jornadas do fim, o Bayern Munique lidera o campeonato com 64 pontos, seguido do Borussia Dortmund, com 57, do Leipzig, com 55, do Borússia Moenchengladbach, com 53, os mesmos do Bayer Leverkusen, quinto classificado, enquanto o Hertha está décimo posto, com 35 pontos.