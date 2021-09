Schalke 04 desiste de contratar jogador por causa de publicação de vídeo de cariz sexual

Clube alemão abdicou de Enrich, avançado espanhol, dada a sua conduta imprópria em 2016, quando divulgou a filmagem desautorizada de cenas sexuais. Contestação dos adeptos pesou

Alvo da cobiça do Schalke 04 e em estado negocial avançado com os alemães, o avançado Sergi Enrich foi, afinal, descartado como reforço do emblema da Bundesliga por ter, segundo o jornal 'Bild', publicado, sem consentimento, um vídeo pornográfico.

Cientes da presença do experiente dianteiro na Alemanha, esta quarta-feira, para consumar a transferência, vários adeptos do Schalke 04, via redes sociais, reavivaram o referido conteúdo de cariz sexual, datado de 2016, no qual se vislumbra Enrich com uma mulher, que não deu sequer autorização para que aquilo fosse tornado público.

Dada essa contestação, o Schalke 04 anunciou, através de meios digitais, que já não iria, apesar do interesse prévio em tal, proceder à contratação do avançado, que continuará livre após ter terminado o último contrato com os espanhóis do Eibar.

"Estávamos interessados na contratação de Sergi Enrich como jogador livre, mas não o vamos contratar", pode ler-se na página oficial do clube alemão no Twitter.

Além de um currículo enquanto futebolista, o avançado espanhol apresenta um cadastro criminal. Em 2016, por consequência da divulgação do vídeo pornográfico, que agora lhe custou um novo desafio, Enrich foi inicialmente condenado a dois anos de prisão, mas foi depois colocado em liberdade após ter pago 100 mil euros à vítima.