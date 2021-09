Scaloni revoltado: "Em nenhum momento fomos notificados que não podíamos jogar"

Selecionador argentino não quer procurar culpados

Promete durar a polémica sobre o Superclássico da América do Sul, entre Brasil e Argentina. Depois de ter sido confirmada a suspensão do jogo, Scaloni teceu as primeiras declarações sobre o caso que promete marcar por muitos anos o futebol do continente.

"Em nenhum momento fomos notificados que não podíamos jogar. Nós queríamos jogar, os jogadores brasileiros também", explicou, antes de lamentar o sucedido.

"Devia ter sido uma festa para todos, para desfrutar dos melhores jogadores do Mundo. Gostava que o povo da Argentina percebesse que, como treinador, tenho de defender os meus jogadores. Estou aqui para dar a conhecer ao nosso país o que aconteceu. Deixa-me muito triste. Não estou à procura de culpados. Quer alguma coisa tenha acontecido ou não, não era o momento de fazer uma intervenção destas", explicou.