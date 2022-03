Scaloni não está preocupado com futuro de Messi: "Não estou na cabeça dele"

Selecionador argentino desvalorizou incerteza que paira no futuro de Messi

Lionel Scaloni reagiu este domingo com alguma indiferença às declarações mais recentes de Messi, que confessou ter de "repensar muitas coisas" após o Mundial do Catar. O selecionador argentino apontou que o foco não deve estar no futuro de Messi, mas sim no presente.

"Messi terá que se sentar como sempre fez. Depois de jogar um Mundial, toda a gente pensa que ele fará avaliações e depois as decisões serão tomadas. Não estou na cabeça dele para saber o que pensa. É a lei da vida e em algum momento ia acontecer. Para quê pensar no futuro se há um presente espetacular? Não adianta pensar no que vai acontecer depois do Mundial", vincou em conferência de imprensa, antes do último treino em casa da Argentina, com vista ao jogo com o Equador, na última jornada da qualificação sul-americana para o Catar'2022, onde a albiceste já garantiu a presença.

O técnico reagiu ainda ao anúncio de Di María, que após o triunfo por 3-0 na receção à Venezuela, confessou que tinha disputado o último jogo pela seleção em solo argentino.

"Há uma idade para todos, passaram tantas viagens e jogos que imagino ser difícil. Se foi o último, não poderia ter sido melhor. Saiu como tinha sonhado. Ele [Di María] esforçou-se para estar lá, seria muito difícil para qualquer outra pessoa ter jogado ou estar disponível. Não só jogou, como marcou um golo, fez uma assistência e foi aplaudido de pé por todo o estádio", salientou Scaloni.

A Argentina fecha a qualificação sul-americana para o Mundial'2022 com uma deslocação ao Equador, que também tem o lugar garantido no Catar, à 00h30 de quarta-feira.

