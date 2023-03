Scaloni e a melhor Argentina da história, Retegui e uma revelação: "Tive uma oferta..."

Declarações de Lionel Scaloni, selecionador da Argentina campeã do Mundo no Catar'2022, antes da primeira partida pós-Mundial, contra o Panamá

Propostas? "Tive uma oferta da escola do meu filho, fui dirigir durante dois dias. Não tive nada. Não ouvi nada."

Nova responsabilidade começa com o Panamá: "Vamos encarar como sempre. A camisola da Argentina obriga a dar o melhor. Somos campeões mundiais, mas isso não significa que possamos fazer o que quisermos. Eles têm de compreender a mensagem e compreenderam-na e estão felizes por ver as pessoas felizes."

O debate sobre a melhor Argentina da história: "Não há debate, é a equipa nacional. Todos jogam pela Argentina. Eu não quero entrar nessas coisas. É um disparate. São três campeões do mundo. Não importa. Estamos habituados a debater coisas que não fazem sentido. Para mim, as três são campeãs, isso é o que é importante. As três entrarão para a história. Rodrigo [De Paul] não o disse para debater".

Felicidade do povo argentino: "As pessoas estão felizes porque vêem os jogadores e a nós como heróis, por assim dizer. Isso faz-nos felizes porque lhes demos alegria. É uma coisa boa. Gostaria que os jogadores experimentassem e pudessem ir para a rua e ver como são as pessoas, com a energia e a alegria. Espero que os rapazes possam sair e ver o reconhecimento, porque é incrível."

O reencontro após o Mundial: "É difícil de explicar. Quando nos reunimos no ginásio, agradeci-lhes novamente por terem ganho o título. E agora vai custar-nos mais do que nunca quando eles jogarem pela Argentina. Vai ser muito mais difícil. A mensagem foi que um novo processo está a começar."

Mateo Retegui escolheu jogar pela Itália: "Com Retegui... sou a favor de não convencer alguém. Aconteceu com o Senesi, dissemos-lhe que talvez o fôssemos chamar. Quando não se está convencido, não vale a pena falar. Que ele se saia bem se jogar pela Itália. Não estávamos convencidos de o chamar. Não podemos cortar-lhe as pernas."