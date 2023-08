Scaloni chora na Corunha, que já espera Bebeto e Mauro Silva

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Treinador campeão do mundo pela Argentina foi homenageado no clube onde atuou de 1997 a 2005

Lionel Scaloni é um dos nomes fortes da história do Deportivo da Corunha e esta tarde foi homenageado pelo clube galego com a insígnia de ouro e brilhantes, à margem do Troféu Arsénio Iglésias.

Scaloni, com os filhos no relvado, emocionou-se e chorou com o carinho recebido das bancadas.

No fim de semana disputa-se o Troféu Teresa Herrera e, afinal, o Deportivo vai mesmo poder homenagear presencialmente outras duas lendas do clube, Bebeto e Mauro Silva.

Inicialmente a dupla de brasileiros tinha emitido um comunicado a afirmar que não estariam presentes na sua homenagem por diferenças importantes no agendamento da sua viagem e estadia do clube. O clube anunciou que conversou com os dois e resolveu o "mal-entendido". E Mauro Silva e Bebeto já confirmaram, em novo comunicado, a sua presença.

