Saviola aprova Di María no Barcelona e indica "o melhor nove do Mundo"

Antigo avançado dos catalães abordou ainda a possibilidade do clube reforçar frente de ataque com Lewandowski

Terminada a passagem pelo PSG, Di María é, neste momento, um jogador livre. Javier Saviola, que partilhou balneário com o argentino, considera que o canhoto podia ser uma mais-valia para o Barcelona.

"Ele seria muito bom para o Barcelona. Era uma estrela em todas as equipas em que jogava. Joguei com ele no Benfica e sei do seu profissionalismo, e não seria um problema que ele tenha jogado já pelo Real Madrid", afirmou, num encontro de lendas do futebol, em Barcelona.

O antigo avançado do Benfica, que jogou no Barcelona e no Real Madrid, comentou ainda a possibilidade de Robert Lewandowski viajar para Camp Nou nas próximas semanas.

"Estamos a falar do melhor nove do Mundo, juntamente com Benzema. Esperemos que ele possa vir para o Barça e para a Liga espanhola, o que poderá ser bom para ele", referiu.