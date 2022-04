Gustavo Sauer e Lucas Fernandes apresentados no Botafogo: "Estamos prontos"

Centrocampistas, duas das primeiras contratações na era John Textor, juntaram-se, depois, aos trabalhos da equipa

Recém-contratados, respetivamente, ao Boavista e ao Portimonense, Gustavo Sauer e Lucas Fernandes foram, esta terça-feira, apresentados pelo Botafogo, numa conferência realizada no Estádio Nilton Santos, ficando à disposição de Luís Castro.

A dupla brasileira de centrocampistas realçou a valia do projeto e asseguraram entrega. "No momento em que soube do interesse, fiquei muito feliz. O projeto apresentado é muito bom", disse Lucas Fernandes. "Quando chegou a proposta, senti que poderia ajudar o clube. Podem esperar muita vontade. Sou um jogador intenso, que acredita até ao último minuto", referiu Sauer. Ambos, compartilharam, "acreditamos que o Botafogo voltará a estar entre os melhores [clubes] do Brasil".

Sauer e Lucas, duas das primeiras contratações na era John Textor como investidor da SAF do Botafogo, como meio de resposta à curiosidade da Imprensa local sobre Luís Castro, destacaram a intensidade e o desejo pelo jogo de posse do novo técnico.

"É um fenómeno, muito forte na parte tática, quer uma equioa agressivo [sobre a bola], intensa", disse Lucas Fernandes. "O Castro é um treinador que cobra e gosta de ter a bola, o controlo. Vao ajudar-nos, tem grande trabalho pela frente", referiu.

Os dois médios, após a apresentação oficial, juntaram-se aos trabalhos da equipa do Botafogo, sob orientação de Luís Castro, e podem, por estarem já inscritos, ser convocados para o jogo com o Ceilândia, referente a eliminatória da Copa do Brasil. A disponibilidade de Sauer e Lucas é imediata: "estamos prontos".