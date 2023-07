Sauditas fazem proposta pelo camisola nove de Pepa

Bruno Rodrigues, ex-Famalicão, é pretendido pelo Al Taawon

O Al Taawon, da Arábia Saudita, apresentou uma proposta ao Cruzeiro, orientado por Pepa, para levar o avançado e camisola nove dos brasileiros, Bruno Rodrigues.

A proposta é de cerca de quatro milhões de euros, mas o Cruzeiro quer reter o jogador, até porque o Tombense é que detém a maioria dos direitos económicos do jogador (77%).

Bruno Rodrigues, que já atuou em Portugal, no Famalicão, está emprestado pelo Tombense até final de 2023. É o melhor marcador da equipa, com oito golos, e titular indiscutível com Pepa.