Satisfeito com vitória, Zidane elogia jogadores: "São ótimos, estão do c******"

Técnico francês mostrou-se satisfeito com desempenho da equipa na vitória, este sábado, no dérbi com o Atlético de Madrid. Zinedine Zidane elogiou atletas e destacou que força de todo o grupo, não apenas um ou outro, está a fazer a diferença.

Questionado sobre o desempenho individual de Kroos e Modric na vitória por 2-0, o técnico respondeu: "Afastei-os um pouco para procurar outra saída de bola, é verdade. Assim podíamos fazer diagonais e encontrar espaços livres. Estão do c*******, excecionais. O Karim também. E o Lucas está numa forma fenomenal. O Carvajal, o nosso capitão, Varane... todos estão muito bem", disse.

Em plena recuperação na La Liga, agora ocupando o terceiro posto, a três pontos do líder Atlético, o treinador afirmou que, apesar de usar poucos jogadores, não há onze fixo na equipa e que todos devem estar prontos para ajudar. "São três jogos realizados com poucas mudanças e quase iguais porque hoje é assim, mas terei todos eles".

Por fim, questionado se as críticas de que o Real Madrid estava a ser alvo influenciaram na mudança de atitude da equipa, respondeu: "O importante é acreditar no que fazemos e sempre fazemos. Os jogadores sabem que existem momentos difíceis numa época, mas acreditam no que fazem, juntos sabem que podemos fazer coisas boas. Hoje nós mostramos isso. O Madrid sabe jogar. E fico feliz porque há coisas que magoam, mas também tornam-nos mais fortes. A crítica faz parte do futebol, mas os jogadores têm caráter para levar isso adiante", finalizou.