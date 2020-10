Sassuolo vence jogo de loucos em Bolonha e acentua surpresa na Serie A

Equipa orientada por Roberto De Zerbi isolou-se no segundo lugar do campeonato.

O Sassuolo isolou-se este domingo na segunda posição da liga italiana, ao vencer em Bolonha por 4-3, num encontro da quarta jornada em que conseguiu recuperar de uma desvantagem de dois golos.

Os anfitriões chegaram a beneficiar de uma vantagem de 3-1, materializada com os golos de Roberto Soriano, aos nove minutos, Mattias Svanberg (39) e Riccardo Orsolini (60), aos quais o Sassuolo só conseguiu responder por Domenico Berardi (18), mas deram a "volta ao texto" durante a segunda parte.

Filip Djuricic (64 minutos), antigo jogador do Benfica, e Francesco Caputo (70) restabeleceram a igualdade 3-3, antes de a partida ser sentenciada com um golo na própria baliza do defesa Tomiyasu (77).

Juntamente com a Juventus e o líder AC Milan, o Sassuolo mantém-se invicto no campeonato, somando agora 10 pontos, menos dois do que os milaneses e mais um do que a Atalanta, terceira colocada Atalanta. O Bolonha é 16.º classificado, com três.