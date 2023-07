Sassuolo rejeita negociar com emblemas russos por "razões éticas"

O CEO do clube italiano revelou que o Spartak Moscovo apresentou uma proposta de oito milhões de euros por Rogério, lateral esquerdo brasileiro, mas nem chegou a ponderar aceitá-la.

Giovanni Carnevali, CEO da Sassuolo, revelou este domingo que o clube decidiu não negociar com emblemas russos, justificando a decisão com "razões éticas" que estarão relacionadas com a invasão do país à Ucrânia.

Em declarações ao jornal "La Gazzetta dello Sport", o dirigente do clube da Serie A revelou que o Spartak Moscovo apresentou uma proposta de oito milhões de euros por Rogério, lateral esquerdo brasileiro, que nem chegou a ser tida em conta, apesar de o jogador estar prestes a entrar no último ano de contrato.

"É muito verdade. As negociações foram conduzidas pelo seu agente, houve uma oferta muito importante de oito milhões de euros e, considerando tudo, decidimos não avançar na direção e na equipa técnica. Por razões éticas, não quisemos negociar com um clube russo", detalhou.

"Queríamos que a consciência prevalecesse ao não conduzirmos negócios com um certo país. E sim, correndo o risco de perdê-lo a custo zero. Não é que Rogério não esteja no mercado, ele está. Mas a escolha foi de uma natureza diferente. Se chegarem ofertas de outros clubes, iremos avaliá-las", acrescentou Carnevali.

Rogério representa a Sassuolo há seis temporadas e, em 2022/23, apontou três assistências em 37 jogos.