Sarri e o excesso de jogos: "Ao menos sou velho e estou perto da reforma"

Maurizio Sarri, treinador da Lázio, antes da partida com o AZ Alkmaar da Conference League

A Lázio vai esta quinta-feira ao campo do AZ Alkmaar para tentar dar a volta à eliminatória da Conference League, após perder em casa por 2-1, mas o técnico italiano Maurizio Sarri não esconde que a prioridade são as provas nacionais. E na conferência de antevisão da partida queixou-se do calendário apertado.

"Antes de nos darmos bem na Europa, a nossa prioridade tem de ser darmo-nos bem em Itália primeiro. Obviamente, tentaremos qualificar-nos e causar problemas AZ Alkmaar", começou por dizer o experiente técnico.

"Temos jogado de três em três dias desde 3 de janeiro devido a um Campeonato do Mundo estúpido, o que inevitavelmente leva a que as lesões e o mau futebol estejam a ver-se, mas ninguém parece importar-se com isso. Nem se importam que vamos jogar num campo vergonhoso", disparou, furioso, antes de de apontar ao fim da carreira: "Faz-me rir que também temos a pausa para os jogos de seleções. Pelo menos tenho a sorte de ser velho e, portanto, próximo da reforma".