Sarri: "Conheço muito pouco do Jovane, vamos ver o que pode dar à equipa"

Jogador de 23 anos foi cedido pelo Sporting à Lázio no último dia do mercado de transferências de inverno.

Jovane Cabral trocou o Sporting pela Lázio no último dia do mercado de transferências de inverno, por empréstimo com o pagamento de uma taxa de um milhão de euros e uma opção de compra de oito milhões de euros.

A transferência foi envolta em polémica, com a Imprensa desportiva italiana a avançar que o treinador, Maurizio Sarri, havia ficado surpreendido, tendo alegadamente ficado muito desagrado com a direção por ter tido pouco peso na política de contratações.

Esta sexta-feira o técnico comentou a contratação, admitindo não conhecer muito do jogador de 23 anos.

"Conheço muito pouco do Jovane, mas há uma pessoa do meu staff que já o seguia", começou por dizer em conferência de Imprensa.

"Neste momento o rapaz tem de recuperar do ponto de vista físico. É um jogador explosivo e com boa resistência, vamos ver o que pode dar à equipa", continuou, referindo de seguida que não tem qualquer problema com Claudio Lotito, presidente do clube.

"A minha relação com o presidente é muito direta. Não há qualquer problema entre nós", concluiu.