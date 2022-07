Sarabia segue com PSG para estágio no Japão: lista tem cinco ausências surpreendentes

Lista de 25 convocados conta com três internacionais portugueses.

Depois do particular com o Quevilly-Rouen, que o campeão francês venceu por 2-0, o PSG divulgou esta sexta-feira os convocados para o estágio que se segue no Japão.

Da lista de 25 convocados do emblema parisiense, salta à vista o nome de Pablo Sarabia, bem como Icardi, Kehrer, Kalimuendo e Abdou Diallo, nomes que têm sido apontados à porta de saída.

Quanto às ausências, o jornal "L'Équipe" salienta as de Rafinha, Ander Herrera, Draxler, Wijnaldum e Kurzawa.

Aos nomes eleitos podem juntar-se Ekitike e Renato Sanches, caso sejam confirmados como reforços para Christophe Galtier.

Confira a lista de 25 eleitos

Donnarumma, Navas, Rico, Letellier, Hakimi, Kimpembe, Sergio Ramos, Marquinhos, Kehrer, Abdou Diallo, Nuno Mendes, Bernat, Verratti, Paredes, Danilo Pereira, Vitinha, Zaïre-Emery, Gueye, Dina Ebimbe, Sarabia, Kalimuendo, Icardi, Messi, Neymar e Mbappé.