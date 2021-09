A Espanha goleou, por 4-0, a Geórgia, regressando assim aos triunfos na qualificação do Mundial'2022, prova para a qual tem o apuramento direto em risco.

Sarabia, reforço garantido pelo Sporting no último dia do mercado de transferências, ajudou à goleada ao fazer o 4-0 aos 63 minutos do jogo que decorreu em Badajoz. Veja o golo: