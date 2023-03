Sarabia: "Prefiro uma família e não fazer parte de um conjunto de indivíduos"

Sarabia com a camisola do Wolverhampton

Jogador espanhol explica a saída do PSG rumo ao Wolverhampton.

Pablo Sarabia deixou o PSG no mercado de janeiro e rumou ao Wolverhampton, a título definitivo, à procura de mais minutos e maior felicidade. O avançado espanhol, que na última época jogou no Sporting cedido pelo clube parisiense, explicou a mudança para a Premier League.

"Foi espetacular jogar com Messi, Mbappé e Neymar. Uma experiência muito boa, mas para mim o mais importante é sentir-me importante na equipa. Prefiro estar noutra equipa para sentir essa união, fazer parte dela e ser membro da equipa e de uma família, em vez de um conjunto de indivíduos", afirmou o internacional espanhol.

"Não fiquei contente por não jogar. É muito difícil jogar ali, tendo em conta o nível dos jogadores que há no PSG, por isso tomei a decisão de vir para aqui. Na minha carreira já passei por muitos momentos difíceis, mas agora penso que quero desfrutar do trabalho que faço. Sinto que neste momento estou no melhor momento da minha carreira", vincou Sarabia ao jornal Telegraph.

O jogador de 30 anos apontou um golo nos primeiros seis jogos pela equipa inglesa.