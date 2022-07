A lista de dispensas do PSG: Sarabia pode sair e há vários outros craques

Destacou-se na Liga portuguesa, mas não tem lugar cativo nos parisienses e vem aí Mundial... Também Draxler e Icardi estão fora dos planos.

A constelação de estrelas do Paris Saint-Germain parece voltar a deixar sem sítio Pablo Sarabia, internacional espanhol que na última temporada brilhou com a camisola verde e branca do Sporting (apontou 21 golos e fez oito assistências pelos leões).

Após a contratação do técnico Christophe Galtier, já começam a sair as listas de jogadores "indesejáveis" e, além do espanhol que até tem mercado e quer jogar com regularidade para estar no Mundial do Catar, há outros nomes sonantes, como o alemão Drexler ou o italiano Icardi.

Mas a lista não se fica por aqui. O plantel tem por agora 35 jogadores e ainda se perspetiva a contratação do avançado italiano Scamacca, do Sassuolo, pelo que se avizinha uma limpeza pela mão de Galtier e Luís Campos, diretor desportivo do PSG.

Kehrer, Diallo, Kurzawa, Wijnaldum, Herrera, Paredes, Rafinha ou Kalimuendo são outros atletas que podem ser colocados neste defeso, conforme destaca o jornal "As" esta quinta-feira.

