Sarabia aborda saída do PSG: "Estando na melhor fase da minha carreira..."

No mercado de transferências de janeiro, Pablo Sarabia trocou o PSG pelo Wolverhampton (19 jogos e um golo). Em entrevista ao jornal espanhol AS, o ex-Sporting, de 30 anos, fala dessa decisão.

Primeiros meses em Inglaterra: "Foi um ano de muitas mudanças. Depois de uma época em Lisboa voltei a Paris. Depois fomos ao Mundial, depois assinei pelo Wolverhampton... Fui pai de gémeos! Estou muito contente de ter vindo para Inglaterra e para este clube, com este treinador, estes companheiros de equipa, é tudo positivo para mim. É muito familiar."

Saída do PSG: "Tinha decidido que queria sair de Paris. Não estava a ter minutos. Estando na melhor fase da minha carreira, sabia mal ter de esperar no banco pela oportunidade de jogar quando um dos três da frente [Neymar, Messi e Mbappé] se lesionasse. É uma situação atípica e eu queria jogar."

Sobre a Premier League: "Sei que isto é diferente de Lisboa. A Premier [League] é um campeonato muito mais físico. É preciso um período de adaptação, porque os esforços não são os mesmos, nem o controlo do jogo. É um campeonato muito mais divertido para o espectador e para o jogador, mas controla-se menos o jogo. Mas há jogadores que, de físico, não tinham nada de espetacular em relação aos outros, e renderam. O futebol joga-se com a bola, mas temos de nos adaptar. Aqui, temos de fazer tudo muito mais rápido. E posso contar com Lopetegui. Há muito tempo que queria que trabalhássemos juntos. Finalmente, tudo se deu."