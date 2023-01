Sarabia a caminho da Premier League e para não voltar a Paris

Espanhol tem proposta do Wolverhampton. Termina contrato com o PSG em 2024 e não é indiscutível

Pablo Sarabia, uma das figuras do Sporting na última temporada, tem em cima da mesa uma proposta para ingressar na Premier League e no Wolverhampton.

De acordo com o AS, o clube parisiense está disposto a aceitar a oferta do novo clube de Lopetegui. O contrato do espanhol termina já em 2024 e não será para renovar, pois a concorrência forte no ataque tem atirado o canhoto para uma posição de suplente crónico.

Para além de não ser, de todo, um indiscutível para Galtier, Sarabia tem um salário que não está condizente com a sua situação atual na equipa. A saída, portanto, libertaria a massa salarial do PSG.