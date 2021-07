Sapunaru, ex-jogador do FC Porto, regressa ao Rapid Bucareste

Ex-jogador do FC Porto assinou pelo clube que representou durante quatro épocas.

Cristian Sapunaru está de volta ao Rapid Bucareste. Seis anos depois, o antigo jogador do FC Porto regressa, aos 37 anos, ao clube onde alinhou em quatro épocas e fez 87 jogos e dez golos.

"É um momento pelo qual tenho estado à espera há muito tempo, ao voltar para casa. Estou feliz por poder jogar no clube que adoro, por ter amigos do Rapid ao meu lado, pessoas que querem fazer as coisas de forma muito profissional", afirmou o lateral-direito na conferência de apresentação. "O meu sonho era jogar novamente neste clube e mal posso esperar para jogar no novo estádio com as bancadas cheias. Espero que esta época possamos mostrar o que é o Rapid e, juntamente com os adeptos, possamos tornar-nos naquilo que fomos", disse Sapunaru, que ganhou a Liga Europa pelo FC Porto, onde também foi campeão nacional por três vezes, conquistou a Taça de Portugal tambêm por três vezes e a supertaça Cândido de Oliveira igualmente em três ocasiões.

Nas duas últimas épocas, Sapunaru representou os turcos do Kayserispor e do Denizlispor e, além do Rapid e do FC Porto, conta ainda passagens por Saragoça e Elche, de Espanha, e na Roménia o Pandurii, Astra Giurgiu e o FC Natiuonal, onde iniciou a carreira.