Canal de Youtube do clube brasileiro foi substituído pelo da Tesla e com um direto do dono, Elon Musk

A conta do São Paulo na plataforma Youtube foi pirateada e foi substituída pela da Tesla US, estando a ser transmitido um direto com o dono, Elon Musk.

O Youtube diz que está a par da situação e está a tentar resolver a situação, sendo que o São Paulo já comunicou que espera ter a sua conta (@saopaulofc) de volta no prazo de 24 horas.

Apesar de estar Musk em direto, se se for à "playlist", aí sim aparecem os vídeos do São Paulo.