São Paulo-Corinthians marcado por confusão e vidros de autocarro partidos

O São Paulo-Corinthians, um dos maiores dérbis do futebol brasileiro, ficou marcado pela confusão na receção aos autocarros das equipas. Dois adeptos da equipa da casa ficaram feridos, um deles com gravidade, e o autocarro do Timão ficou com vários vidros partidos, devido ao arremesso de pedras por parte de adeptos da equipa da casa.

O jogo é relativo à segunda mão das meias-finais da Taça do Brasil. No primeiro jogo, o Corinthians venceu por 2-1.